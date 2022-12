Macky Sall et Kishida Fumio veulent renforcer l’axe Dakar-Tokyo - adakar.com

Macky Sall et Kishida Fumio veulent renforcer l'axe Dakar-Tokyo
Publié le mardi 20 decembre 2022 | Sud Quotidien

Le chef de l’Etat sénégalais et le Premier ministre japonais, ont affiché lundi à Tokyo, leur volonté de renforcer la coopération entre le Sénégal et le Japon ‘’en tant que partenaires stratégiquement importants, qui partagent des valeurs et principes fondamentaux tels que la liberté, la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance’’.



Le président sénégalais, Macky Sall, effectue une visite officielle au Japon du 17 au 20 décembre 2022, à l’invitation du Premier ministre Kishida Fumio.



Selon un communiqué conjoint dont l’APS a eu connaissance, ‘’les deux dirigeants ont eu un entretien au sommet qui leur a permis d’examiner les voies et moyens de renforcer le partenariat entre le Japon et le Sénégal’’.



Ils ‘’ont confirmé que les deux pays renforceront davantage leur coopération aussi bien bilatérale que multilatérale, en tant que partenaires stratégiquement importants, qui partagent des valeurs et principes fondamentaux tels que la liberté, la démocratie, l’État de droit et la bonne gouvernance et qui coopèrent en vue de maintenir et renforcer un ordre international fondé sur ces valeurs et principes’’.