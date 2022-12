Pourquoi Mamadou DIA a transféré la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar - adakar.com

Pourquoi Mamadou DIA a transféré la capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar Publié le mardi 20 decembre 2022

Comme nul ne l’ignore, le Sénégal a eu son indépendance depuis 1960. Durant ses 62 d’indépendance politique, le pays gouverné actuellement par le Président Macky Sall a eu deux Capitales entre temps. Avant d’être transféré à Dakar par Mamadou Dia, la Capitale du Sénégal se trouvait être la veille ville de Saint-Louis où Senghor diriger le pays en tant que chef d’État.



Le site Tract donne ici un extrait de l’autobiographie de Mamadou Dia qui va vous expliquer pourquoi l’ancien Premier ministre Dia a transféré la Capitale du Sénégal de Saint-Louis à Dakar.



« Au cours de cette période de semi-autonomie, comme on sentait venir l’autonomie pleine et l’indépendance, il y a eu un mouvement des notables de la Collectivité Lébou de Dakar, poussés, sans doute, par les colonialistes pour revendiquer le détachement de la presqu’ile du cap vert, afin d’en faire une sorte de département français. C’est cela qui m’a déterminé à sortir le projet du transfert de la Capitale. En vérité, dès la constitution de mon premier gouvernement, on me l’avait demandé…j’ai été pressenti par Senghor. Boissier-Palun et le Gouvernement Lami également avaient attiré mon attention sur la nécessité de réaliser ce transfert. Tous les trois se plaçaient surtout sur le plan administratif, en montrant les inconvénients réels à gouverner le Sénégal de Saint-Louis qui était excentré par rapport aux activités du Sénégal, notamment au plan économique.