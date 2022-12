Classement FIFA : Maroc, Sénégal, Cameroun… Quelles places pour les Africains après le Mondial ? - adakar.com

Classement FIFA : Maroc, Sénégal, Cameroun… Quelles places pour les Africains après le Mondial ? Publié le mardi 20 decembre 2022

Entre la phase de groupes haletante, la présence de deux sélections en huitièmes de finale et surtout, pour la première fois, d’un représentant en demi-finales, la Coupe du monde 2022 restera historique pour le continent africain. Et ces performances vont se ressentir dans le prochain classement FIFA, qui sera dévoilé jeudi !



Au terme de sa superbe épopée jusque dans le dernier carré, le Maroc, qui a fait tomber notamment la Belgique (2-0) et le Portugal (1-0) ainsi que l’Espagne aux tirs au but (0-0, 3-0 tab), va ainsi faire, d’après les projections du site spécialisé football-ranking.com, un bond de 11 places pour grimper au 11e rang mondial ! Il s’agit a priori d’un classement historique pour une sélection africaine !