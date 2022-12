Sénégal: deux ans de prison ferme requis contre les deux députés qui avaient frappé leur collègue - adakar.com

Sénégal: deux ans de prison ferme requis contre les deux députés qui avaient frappé leur collègue Publié le mardi 20 decembre 2022 | RFI

Au Sénégal, deux ans de prison ferme ont été requis contre les députés de l’opposition Massata Samb et Mamadou Niang. Les deux hommes étaient jugés, ce lundi 19 décembre, à Dakar pour « coups et blessures volontaires » contre Amy Ndiaye. En pleine session, le 1er décembre, à l’Assemblée nationale, l’élue de la coalition au pouvoir avait reçu une gifle et un coup de pied dans le ventre, mais les prévenus nient les faits qui leur sont reprochés.





« Je n’ai pas giflé Amy Ndiaye », a d’emblée affirmé Massata Samb. L’élu assure avoir voulu tenter de lui « arracher son foulard ». Quant à Mamadou Niang, auteur du coup de pied, il explique avoir voulu « s’interposer » quand Amy Ndiaye lançait une chaise en direction de son collègue.