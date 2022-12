Au Sénégal, le difficile retrait des enfants talibés de la rue - adakar.com

Au Sénégal, le difficile retrait des enfants talibés de la rue Publié le mardi 20 decembre 2022

La mendicité des enfants des écoles coraniques au Sénégal

Malgré une volonté politique du chef de l’Etat Macky Sall qui, depuis le 30 juin 2016, avait ordonné le retrait des enfants dans les rues de Dakar, les enfants-talibés squattent encore les coins et recoins de la capitale sénégalaise. Cette mendicité rapporterait plus de 5 milliards FCFA par an aux marabouts à Dakar, selon un expert des Nations Unies au Sénégal cité par Human Right Watch.



Enfant, il y a des leçons que l’on apprend et que l’on oublie avec le temps. Il y en a d’autres que l’on retient, sur les conditions dans lesquelles elles ont été enseignées.



Les sourates dans les recueils coraniques doivent être apprises par les musulmans pratiquants. Elles sont enseignées aux plus jeunes dans des internats ou encore dans les écoles coraniques appelées ‘daaras’ au Sénégal.



Mais, poussés par leur marabout, c'est-à-dire celui qui enseigne le Coran, certains enfants sont obligés de faire l’aumône dans les rues de Dakar, capitale du Sénégal.