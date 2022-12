Mort d’un cultivateur lors des affrontements à Kirène: le meurtrier présumé et son marabout logeur arrêtés (Gendarmerie nationale) - adakar.com

La Gendarmerie nationale a procédé le 17 décembre 2022, à l'arrestation de l'individu ayant asséné des coups de coupe-coupe mortels à un cultivateur lors des incidents au village de Kirène, dans la commune de Diass.



Pour rappel, au cours d'une violente bagarre survenue le 13 décembre 2022 entres agriculteurs et pasteurs, un cultivateur du village de Kirène a été mortellement blessé par arme blanche par un berger.



En guise de représailles, les populations de Kirène ont incendié plusieurs concessions à Thiambokh Peulh où le présumé auteur s'était réfugié.



L'enquête ouverte par le Haut-commandement et confiée à la Section de Recherches de Thiès a permis d'identifier et de localiser le mis en cause au domicile de son marabout au village de Saré Birane situé à moins d'un kilomètre de la frontière gambienne, dans le département de Bounkiling.



Les deux (02) individus ont été interpellés et conduits à la Section de Recherches Thiès pour les nécessités de l'enquête. Ils seront présentés aux autorités judiciaires dès la clôture des investigations.



