Organisation CAN 2025: le communiqué de la Fédération sénégalaise de football

Organisation CAN 2025





La Fédération Sénégalaise de Football informe l’opinion publique que le Sénégal n’est pas candidat pour l’organisation de la CAN 2025 contrairement à ce que certains médias ont récemment annoncé.



Les autorités sportives du Sénégal se focalisent pour le moment sur la construction et la réhabilitation d’infrastructures sportives à travers le pays afin de pouvoir accueillir dans un futur proche une grande compétition continentale.





Fait à Dakar, le 19 décembre 2022



Le Secrétaire Général



Victor Seh CISSE