Équipe de France: Karim Benzema annonce sa retraite internationale (officiel)

Équipe de France: Karim Benzema annonce sa retraite internationale (officiel) Publié le lundi 19 decembre 2022

© Autre presse par DR

Karim Benzema en compagnie de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez

C’est officiel. Karim Benzema ne rejouera plus pour l’équipe de France. L’attaquant du Réal Madrid a annoncé sa retraite internationale, ce lundi 19 décembre 2022, dans un post sur les réseaux sociaux.



Vainqueur du Ballon d’Or il y a quelques semaines, Karim Benzema, qui fête ce jour son 35 anniversaire, a pris la décision d’arrêter avec l’équipe de France.



« J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a écrit Karim Benzema sur les réseaux sociaux.