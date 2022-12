Candidature de Macky Sall en 2024: Le Dg de la Senelec ne se cache plus - adakar.com

Candidature de Macky Sall en 2024: Le Dg de la Senelec ne se cache plus
Publié le lundi 19 decembre 2022 | senenews.com

La Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec)

Le Directeur de la Senelec et président d’un mouvement KREM, Pape Mademba Bitèye, roule pour une réélection de Macky Sall en 2024. Le grand » Sargal » qu’il a organisé, ce samedi, dans une enceinte pleine à craquer du Stade Lamine Guèye de Kaolack, a été une occasion pour M. Bitèye de se prononcer sur la prochaine Présidentielle en faisant la promotion de la candidature de son mentor, le Président Macky Sall.



«Réélire Macky Sall, pour la continuité», c’est le message brut qu’il a lancé aux Kaolackois venus nombreux pour manifester toute leur reconnaissance au Président Macky Sall. «Nul ne peut empêcher la candidature du Président Macky Sall», a déclaré Pape Demba Bitèye en présence du ministre d’Etat, Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre, chef de cabinet du chef de l’Etat, Matar Ba, et du ministre-conseiller à la présidence de la République, Abdou Fall.



«C’est nous qui le lui avons demandé, nous lui avons dit que c’est la volonté du Sénégal, des Sénégalais !», a ajouté M. Bitèye devant une foule acquise à cette cause et composée, entre autres, des jeunes et femmes des mouvements de soutien, de maires, de présidents de Conseil départemental, de responsables politiques, de partis alliés. Ils ont salué les réalisations et les programmes en cours du président de la République et ont pris l’engagement de soutenir la réélection en 2024 de Macky Sall.



«Le Sénégal est respecté partout grâce à son leadership. A Kaolack, nous avons dépassé le débat sur la candidature. Nous travaillons sur la réélection du Président Macky Sall !», a affirmé un Pape Demba Bitèye, survolté, et initiateur de cet évènement à l’honneur du Président Macky Sall.



Il a renchéri en affirmant que «réélire le Président Macky en 2024, c’est assurer la poursuite de l’ensemble des projets et programmes pour faire du Sénégal un pays émergent…» et non marcher avec un ­candidat, qui va recommencer à zéro. «Macky Sall n’a plus rien à prouver sur ce plan», a-t-il conclu lors de cette rencontre où le défi de la mobilisation a été relevé.



Babacar Touré