Coupe du monde 2022: une finale au scénario fou qui a comblé les fans de football

Coupe du monde 2022: une finale au scénario fou qui a comblé les fans de football Publié le lundi 19 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

CdM 2022 : l`Argentine de Lionel Messi remporte le Mondial au terme d`une finale complètement folle !

C'est un match au scénario fou qui a fait vibrer les fans de football jusqu'en Afrique. Dominée durant 80 minutes, la France a réussi une incroyable remontée, avant de s’incliner aux tirs au but face à l’Argentine de Lionel Messi, en finale de la Coupe du monde 2022. Tour d'horizon en Guinée, au Cameroun et dans le sud algérien.



Au début, les Guinéens étaient très partagés, explique notre correspondant à Conakry, Matthias Raynal. Le pays comptait hier presque autant de supporters côté argentin que côté français. Au coin télé, en plein air du quartier de La Camayenne, Aboubacar, 33 ans, a le sourire aux lèvres : « Je supporte l’Argentine. Je suis vraiment content. Et puis Messi… Messi, c’est le patron, c’est le messager du foot ! ». À ses côtés, il y a Djibril, 23 ans. La déception se lit sur son visage. Son cœur était « bleu blanc rouge » hier soir : « Je suis fan de France. Je suis français, 100% français, voilà. Malheureusement pour nous, ça n’a pas marché en notre faveur ». Les prochains jours risquent d’être difficiles pour lui :