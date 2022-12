À quoi ressemblerait une Coupe du monde verte ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport À quoi ressemblerait une Coupe du monde verte ? Publié le lundi 19 decembre 2022 | bbc.com/afrique

© Autre presse par DR

Coupe du monde Qatar 2022 - Les Lions de la Téranga s`imposent 3-1 face au Qatar

Doha, le 25 novembre 2022 - Le Sénégal a remporté son deuxième match de la Coupe du monde Qatar 2022 en battant le pays organisateur 3-1. Tweet

Que faudrait-il faire pour que la Coupe du monde, et les autres méga-événements sportifs, s'inscrivent véritablement dans un monde à faible émission de carbone ?



L'humanité est plongée dans les affres de la Coupe du monde. Des milliards de personnes devraient suivre au moins un match du tournoi de 2022 au Qatar, soit une proportion importante de la population mondiale.



Une telle portée implique un examen minutieux, notamment de l'impact climatique d'un événement d'une telle ampleur. Le Qatar a construit sept nouveaux stades et en a rénové un huitième pour la phase finale de la Coupe du monde.



Il a également construit un nouvel aéroport, un système de métro, de nouvelles routes et une centaine de nouveaux hôtels. Quelque 1,2 million de visiteurs sont attendus, la grande majorité d'entre eux arrivant par avion, beaucoup séjournant dans des villes voisines comme Abu Dhabi et Dubaï, puis prenant des navettes pour se rendre aux matchs.