CdM 2022 : l’Argentine de Lionel Messi remporte le Mondial au terme d’une finale complètement folle ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CdM 2022 : l’Argentine de Lionel Messi remporte le Mondial au terme d’une finale complètement folle ! Publié le dimanche 18 decembre 2022 | footmercato.net

© Autre presse par DR

CdM 2022 : l`Argentine de Lionel Messi remporte le Mondial au terme d`une finale complètement folle !

Tweet

CdM 2022 : l'Argentine de Lionel Messi remporte le Mondial au terme d'une finale complètement folle !Une nouvelle page de l'histoire du football s'écrivait ce dimanche 18 décembre 2022. Au Stade de Lusail, l'équipe de France, portée par Kylian Mbappé, croisait le fer avec l'Argentine de Lionel Messi pour une finale de Coupe du monde de rêve. Deux sélections en quête d'une troisième étoile. Alignée en 4-4-2 pour ce choc au sommet, l'Albiceleste de Lionel Scaloni rêvait de revanche après son revers concédé face aux Bleus en huitièmes de finale du Mondial 2018. Devant Emiliano Martinez, titularisé dans les buts, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico formaient ainsi la défense à quatre. Dans l'entrejeu, Enzo Fernandez accompagnait Rodrigo De Paul et Alexis MacAllister. Enfin, sur le front de l'attaque, Angel Di Maria, de retour dans le onze, et Julian Alvarez, étincelant depuis le début du tournoi, entouraient Lionel Messi, en quête de son premier titre mondial.