Coupe du monde 2022 : trois raisons qui rendent la France redoutable avant la finale avec l'Argentine Publié le dimanche 18 decembre 2022

Kylian Mbappé et Olivier Giroud célébrant un but

Un attaquant soigné, un entraîneur qui bat tous les records et une génération qui disputera sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive.



La lettre de présentation de la France pour la finale face à l'Argentine dimanche prochain force le respect.



Les Bleus ont battu le Maroc 2-0 mercredi , la grande révélation du championnat, avec des buts de Theo Hernández et Randal Kolo Muani.



Il y avait trois grands favoris avant le début de la Coupe du monde : la France, l'Argentine et le Brésil.



Ils ont 3 des buteurs les plus prolifiques de la Coupe du monde

L'attaquant de France impose et les effectifs le soutiennent.



Kylian Mbappé compte cinq buts et est le meilleur buteur du tournoi avec Lionel Messi. Olivier Giroud en a quatre et Antoine Griezmann trois autres.



Ces trois joueurs à eux seuls marquent autant de buts (12) que l'ensemble de l'albiceleste.



Contenir cette puissance offensive sera un défi pour l'Argentine et l'une des clés pour remporter la coupe.