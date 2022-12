Coopération États-Unis - Afrique : Joe Biden courtise le continent pour rattraper ses rivaux - adakar.com

Coopération États-Unis - Afrique : Joe Biden courtise le continent pour rattraper ses rivaux Publié le dimanche 18 decembre 2022 | BBC

© Autre presse par DR

Joe Biden, 46e Président des États-Unis d`Amérique

L'Afrique semble être la mariée potentielle courtisée par des prétendants du monde entier.



Chacun est désireux d'adoucir, mais il semble admis que, de nos jours, insister sur une relation exclusive avec les pays africains n'est peut-être plus tenable.



Washington se bat pour attirer l'attention de Pékin, et dans une certaine mesure de Moscou, et le sommet américano-africain qui vient de s'achever est le dernier exemple en date de cette lutte.



Ces dernières années, la Chine a devancé les États-Unis. Ses échanges commerciaux avec l'Afrique dépassent désormais le montant que les États-Unis, ou d'autres nations occidentales, réalisent avec le continent.



La précédente administration américaine du président Donald Trump avait été explicite dans son évaluation de la relation de la Chine avec l'Afrique.



Elle a axé sa politique africaine sur la lutte contre ce qu'elle considérait comme une Chine "prédatrice" lorsqu'elle a été dévoilée par l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Il a également déclaré ne pas vouloir gaspiller "l'argent durement gagné par les contribuables".



Mais cette semaine, la rhétorique de la Maison Blanche a montré une approche différente.