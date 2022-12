Coupe du monde 2022: ce sera la quatrième place pour le Maroc - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde 2022: ce sera la quatrième place pour le Maroc Publié le samedi 17 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Josko Gvardiol intervient devant Youssef En-Nesyri

Tweet

Battu 2-1 par la Croatie, le Maroc ne fera pas mieux qu’une quatrième place pour cette Coupe du monde 2022 déjà historique pour les Lions de l’Atlas et pour le football africain.



Loin de leur première opposition très tactique et très fermée (0-0) pour leur entrée dans la compétition, Croates et Marocains ont offert samedi 17 décembre un spectacle plus plaisant pour le match de la troisième place. L’enjeu était bien moindre qu’une place en finale et cela s’est vu dès les premières minutes de cette rencontre très ouverte.



Il n’a fallu ainsi que sept minutes à la Croatie pour ouvrir le score : sur une superbe combinaison sur coup franc, Perisic, trouvé dans la surface, dévie de la tête en arrière pour Gvardiol. Le défenseur, qui arrive lancé, place le ballon dans la lucarne droite de Yacine Bounou. Il faudra alors juste deux minutes au Maroc pour recoller également à la suite d’un coup franc ; le défenseur Achraf Dari profite d’une déviation du Croate Majer pour ajuster sa reprise de la tête dans la surface et battre Livakovic (9e).