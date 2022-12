Mondial 2022: la Croatie de Lucas Modric bat le Maroc et s’arroge la 3ème place - adakar.com

La fatigue physique et mentale aura eu raison des Lions de l’Atlas durant leur match pour la 3è place de ce 17 décembre au Khalifa Stadium. Avec une expérience plus affirmée au haut niveau, les Croates se sont imposés 2-1, en assurant leur victoire dès la première mi-temps.



Le Maroc peut regretter de ne s’être pas procurés beaucoup d’occasions durant cette rencontre pour la 3è place, malgré les divers remaniements effectués dans l’effectif des Lions de l’Atlas par Walid Regragui. Cinq changements auront été opérés en deuxième mi-temps pour essayer de sauver les meubles ; en vain. Les remplaçants Benoun, Amallah, Chair, Zaroury, Ounahi n’ont pas réussi à apporter une plus-value significative au jeu marocain après leur entrée en jeu.



Menés à la pause (2-1) par les Croates tout comme durant leur demi-finale perdue face à la France (2-0), les Marocains ne se sont créés leur première occasion franche en seconde mi-temps qu’à la 74è minute. Au moyen d’une longue transversale récupérée par Y. En-Nesyri, mais qui butera sur le portier croate D. Livakovic. Quatre minutes plus tôt, N. Vlasic effleure la barre transversale du but marocain sur une belle frappe des 25 mètres. Son coéquipier Kovacic aura aussi l’occasion à la 86è minute d’aggraver le score, mais il placera à côté des filets de Bounou la balle, au sortir d’un dribble sublime sur le dernier défenseur marocain, suite à une contre-attaque supersonique des Croates.



Plus les minutes se sont égrenées en deuxième mi-temps, plus les Marocains sont devenus nerveux, dépourvus de discipline tactique, et de génie créateur en milieu de terrain, même si entre la 86è et la 90è minute, les Lions se sont installés dans le camp de leurs adversaires.



A la 95è minute, Y. En-Nesyri reviendra à la charge sur un nouveau coup de tête qui passe de très peu au-dessus de la cage des Européens. Plus aucun but ne sera marqué. Le Maroc a de nouveau terminé sa rencontre ce 17 décembre avec une charnière défensive improvisée, la faute à un effectif décimé par la générosité dans les efforts durant les précédents matchs.



Le Maroc déchiré par des blessures et méconnaissable en général



En première mi-temps, les Lions de l’Atlas étaient déjà rentrés dans le match avec beaucoup de retard à l’allumage dans tous leurs gestes. Ils seront ainsi punis à la 7è minute par J. Gvardiol qui a conclu une jolie combinaison sur un coup franc indirect.



W. Regragui tance l’état d’esprit de ses joueurs. Ces derniers reviennent dans le match à la 9è minute par l’intermédiaire d’A. Dari qui reprend de la tête et marque sur un mauvais renvoi de la défense croate.



La partie va s’installer alors dans un rythme monotone que va secouer à l’heure de jeu L. Modric sur une lourde frappe. Le portier Bounou, masqué au départ de la balle, a dû s’employer à deux reprises pour repousser le cuir. La partie retombe de nouveau dans un faux rythme fait de gestes approximatifs, la faute de toute vraisemblance à la fatigue des organismes lessivés au bout de 7 matchs de haut niveau.



Les Croates trouvent néanmoins les ressources mentales via Mislav Orsic, à la 42è minute, pour aggraver le score. Le marquoir ne bougera pas en seconde mi-temps.



La Croatie, une équipe aguerrie pour le Mondial



Les Croates terminent le tournoi 2022 à la 3è place, après leur 2è place en 2018. «On aurait aimé faire plaisir à notre public, mais nous sommes arrivés au bout du rouleau au terme de ce 4è match. On félicite la Croatie pour sa 3è place parce qu’elle avait plus d’expérience que nous. Nous allons continuer à travailler pour faire monter en puissance le football marocain, comme nous l’avons fait au cours de la décennie écoulée», a confié avec fairplay W. Regragui au terme du match.



Preuve de l’importance que représentait cette 3è place aux yeux des Croates, ils ont pris le temps de célébrer leur médaille de bronze durant de longues minutes après la remise des breloques par les officiels de la FIFA. C’est la deuxième fois en 6 participations à un Mondial que la Croatie finit à la 3è place de la compétition (après l’édition de 1998 en France). Le Maroc rentre au bercail avec une historique 4è place pour une sélection africaine dans ce tournoi mondial.





Edem G.