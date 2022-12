Interdiction Show Of The Year : « Mobilisation des artistes pour dénoncer la décision du préfet » (Kilifeu) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Showbizz Article Showbizz Interdiction Show Of The Year : « Mobilisation des artistes pour dénoncer la décision du préfet » (Kilifeu) Publié le samedi 17 decembre 2022 | Senego

© Autre presse par DR

Kilifeu, rappeur,membre de "Y en a marre"

Tweet

Le rappeur de Keurgui Crew, Kilifeu est très remonté contre le préfet de Dakar, qui a décidé d’interdire le concert annuel « Show of the year » de Nit Doff.



Pour Kilifeu, le rappeur Nit Doff est victime de ses positions par rapport au régime de Macky Sall. Sur ce, il appelle à la mobilisation de tous les artistes pour dénoncer la décision du préfet de Dakar.



Initialement prévu, ce samedi 17 décembre 2022, l’un des plus grands événements du hip-hop sénégalais a été annulé.