Communiqué du ministre de la Communication sur l’enregistrement des entreprises de presse

Les entreprises de presse sont invitées à se faire enregistrer au Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'Economie numérique, conformément aux dispositions de la loi n° 2017 - 27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse et du décret n° 2021 - 171 du 27 janvier 2021 relatif aux avantages et obligations attachés au statut d'entreprise de presse.



A cet effet, l'entreprise de presse doit effectuer auprès de la Direction de la Communication, au plus tard le mardi 31 janvier 2023, les procédures suivantes :



- Déposer la copie des actes constitutifs et notifier toute modification dans ses statuts ;

- Justifier d'un siège social au Sénégal, indiquer l'adresse exacte et les coordonnées téléphoniques + adresse email ;

- Justifier les expériences professionnelles de dix (10) ans du Directeur de publication et de sept (07) ans du Rédacteur en chef. Le Directeur de publication et le Rédacteur en chef sont obligatoirement des journalistes.



Par ailleurs, toute entreprise de presse écrite doit mentionner dans l'ours, le siège social, les contacts téléphoniques, le tirage de chaque publication, les noms du Directeur de publication, du Rédacteur en chef, des principaux rédacteurs, de l'imprimeur et du distributeur. Elle doit également respecter le dépôt légal conformément aux dispositions du Code de la presse.



En ce qui concerne l'entreprise de presse en ligne, l'ours sur la page d'accueil, doit contenir le siège social, les contacts téléphoniques, les noms du Directeur de publication, du Rédacteur en chef et des principaux rédacteurs.



Me Moussa Bocar THIAM