News Économie Article Économie Equipe nationale : La somme démentielle encaissée par 9 membres de la fédération en 2022 Publié le vendredi 16 decembre 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

CAN 2021: le Sénégal se qualifie en finale en battant le Burkina Faso 3-1

Yaoundé, le 2 février 2022 - Les Lions du Sénégal vont disputer, dimanche 6 février 2022, une deuxième finale consécutive de Coupe d`Afrique des Nations. Tweet

Les Lions du Sénégal ont reçu leurs primes. Certains membres de la fédération aussi. 1,848 milliard francs CFA, c’est le montant des émoluments de neuf membres du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), en guise de participation entre la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2021 et de la Coupe du monde Qatar 2022, estime Record dans sa livraison du jour.



Le journal précise que le président de la FSF, Augustin Senghor, et ses collaborateurs, Mouhamed Djibril Wade, 1er vice-président de la fédération, Amadou Kane, 4e vice-président, Cheikh Seck, 5e vice-président, et Victor Ciss, Secrétaire général, ainsi que le Directeur technique national (DTN), et Demba Sarr, officier de sécurité, entre autres, ont, chacun, émargé, à hauteur de 125 millions, à Doha.



Avant, au Cameroun, comme les joueurs, chaque fédéral membre de la délégation officielle du Sénégal a d’abord encaissé 4 millions, en huitièmes de finale. Puis, 5 millions en quarts. Avant de recevoir, 6 millions en demi-finales et 10 millions en finale.



Pour avoir terminé champions d’Afrique, chaque membre de la délégation a reçu 20 millions. Enfin, les dirigeants sont passés à la caisse pour percevoir les 50 millions offerts par le Président Macky Sall, en guise de primes spéciales.