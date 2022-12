Mbacké : Un mouton « ladoum » de 30 millions Fcfa meurt à la foire ! - adakar.com

Mbacké : Un mouton « ladoum » de 30 millions Fcfa meurt à la foire ! Publié le vendredi 16 decembre 2022

© Autre presse par DR

Un mouton offert à Ousmane Sonko pour la Tabaski

Un drame est survenu à la foire d’exposition de moutons de race organisé à Mbacké par l’association d’éleveurs Nouveau type d’élevage de Touba (NTET). Un mouton «Ladoum», qui vaudrait 30 millions de francs CFA, est mort après le pesage.



Le mouton se nommait «2D» pour Djily Diagne, en hommage à un ami de son propriétaire, Talla Ndiaye, un éleveur de 43 ans. Dans les colonnes de L’Observateur, ce dernier a pleuré son bélier de 17 mois, 114 cm et qui concourait pour le titre du plus grand Ladoum (par la taille) de la foire du NTET.



Talla Ndiaye a d’abord tenu à préciser que 2D ne coûte pas 30 millions de francs CFA, comme entendu dans les médias. «On ne m’a pas proposé un tel prix pour mon bélier», corrige-t-il en s’empressant de souligner que sa valeur marchande est estimée par les spécialistes à 300 millions, mais que pour tout l’or du monde il ne l’aurait pas vendu.



«Djily Diagne» a succombé à un malaise. «Mon petit frère avait assoiffé Djily pour pouvoir lui donner une certaine quantité de maïs broyé ainsi que du pain sec pour la compétition. Et quand il l’abreuvait, il avait mis du miel dans l’eau et le mouton en a trop bu», raconte Talla Ndiaye.



Il poursuit : «Cela a refoulé le maïs broyé et le pain sec dans son estomac, provoquant ainsi une suffocation. Djily a eu un malaise après le pesage. L’aide du vétérinaire n’y a rien fait. Pour alléger sa souffrance, j’ai appelé un autre de mes frères pour qu’il l’égorge. Je l’ai aidé en lui tenant les pattes.»



Ce fut un déchirement. «Son absence m’affecte beaucoup, regrette l’éleveur. Quand j’ai ramené les autres moutons à la bergerie, j’ai pleuré quand j’ai vu son box vide. Il faisait partie de ma vie. Je le préférais à l’argent.»



«Djily» laisse derrière lui cinq femelles et trois mâles et il a sailli des brebis qui vont bientôt mettre bas, selon Talla Ndiaye.