Rapport Cour des comptes : Pr Daouda Ndiaye et Pr Moussa Seydi dans le coup

Les gestionnaires des fonds publics, qu’ils soient comptables publics, régisseurs ou gestionnaires de compte de dépôt, doivent être nommés par une décision du ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 24 du Règlement général sur la Comptabilité publique, a fait remarquer la Cour des comptes dans son rapport. Le Rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds Covid-19 n’épargne pas non plus des héros de la lutte contre cette épidémie. Notamment les Pr Moussa Seydi et Daouda Ndiaye.



Le premier est notamment cité pour non-respect du code des marchés publics dans le cadre de “travaux supplémentaires de nuit Batilux” pour le Service des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) du CHNU de Fann, qu’il dirige. La Cour des Comptes lui recommande également de “mettre un terme à la gestion des ressources publics du SMIT par un cabinet privé”. Quant au Pr Daouda Ndiaye, la Cour relève que l’Unité de Parasitologie-Mycologie de l’hôpital Dantec, qu’il dirige, “a reçu un financement d’un montant de 1 300 000 000 FCFA pour la construction du Centre international de Formation et de Recherche sur les Agents infectieux et la Génomique. Ce financement est versé en trois tranches respectives de 500 000 000 FCFA le 27 mai 2020, 500 000 000 FCFA le 06 août 2020 et 300 000 000 FCFA le 25 février 2021”.



“Les marchés passés en 2021 l’ont été par entente directe, sans autorisation préalable de la DCMP en violation des dispositions de l’article 76 du décret n°2014-1212 du 25 septembre 2014 portant Code des Marchés publics en vigueur avec la fin du régime dérogatoire sur les marchés publics en septembre 2020”, poursuit le rapport





La Cour lui reproche, par ailleurs, “la gestion de l’unité par une personne non habilitée”