L’ambiance d’avant match était belle, très belle en cette journée historique de demi-finale de Coupe du monde entre le Maroc et la France. Pour la première fois de l’histoire, une équipe africaine jouait à ce stade de la compétition.



Pour marquer l’évènement, l’ambassadeur du Maroc au Sénégal a ouvert les portes de sa résidence au public. Tous les amis du Maroc étaient présents, parmi lesquels le doyen du corps diplomatique à Dakar, l’ambassadeur du Burkina Faso, l’ambassadeur du Sultanat d’Oman et l’ambassadrice en fin de mission de l’Union européenne au Sénégal. Le ministère sénégalais des Sports et la Fédération sénégalaise de football étaient aussi représentés. Une belle victoire pour la diplomatie marocaine.