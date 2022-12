Sénégal : avec 10 nouvelles salles, le cinéma à Dakar retrouve des couleurs - adakar.com

L’ouverture d’un multiplexe Pathé et de trois salles du groupe Teyliom a donné un coup de fouet au secteur cinématographique dakarois, qui en avait bien besoin.



Les 11, 12 et 13 novembre, du vendredi au dimanche, les cinémas dakarois ont explosé les compteurs avec la sortie en salle de Black Panther : Wakanda Forever, le deuxième volet d’un Marvel très attendu sur le continent. « On a vendu entre 2 000 et 2 500 places sur trois jours, avec un taux d’occupation d’environ 70 %, toutes séances confondues », se réjouit Hamidou Badji, directeur de la stratégie et du développement du groupe Teyliom.