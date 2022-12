Sommet États-Unis/Afrique: Joe Biden acte le retour diplomatique des États-Unis sur le continent - adakar.com

Sommet États-Unis/Afrique: Joe Biden acte le retour diplomatique des États-Unis sur le continent Publié le vendredi 16 decembre 2022 | RFI

© aDakar.com par DR

Joe Biden, 46ème président des États-Unis

Durant cette dernière journée du sommet États-Unis/Afrique, le président américain a appelé à une représentation permanente de l’Afrique au G20 et a annoncé vouloir se rendre sur le continent.



Pendant ces trois jours de sommet, le président américain s’est posé en porte-voix de l’Afrique, où il a d’ailleurs promis de se rendre. Ce serait ainsi la première visite d’un président des États-Unis sur le continent depuis Barack Obama qui était allé au Kenya et en Éthiopie en 2015.



Plusieurs dirigeants africains l’ont remercié pour son invitation à Washington et lui ont d’ailleurs proposé de lui rendre cette invitation. Joe Biden n’a pas précisé ni où, ni quand, il irait sur le continent.



Et financièrement, les États-Unis n’ont pas mégoté pour convaincre leurs partenaires de leur engagement pour l’Afrique : 55 milliards de dollars de coopération publique sur 3 ans et 15 milliards d’accords privés ont été conclus lors du sommet. Et un ambassadeur spécialiste du continent a même été nommé pour s’assurer que tous les engagements seront bien respectés.