Sénégal : l’Assemblée nationale invalide la motion de censure contre le gouvernement

Lancement de l`Initiative “Choose Africa“ à Dakar

Dakar, le 29 mars 2019 - L`initiative “Choose Africa“ a été lancée, ce vendredi, à Dakar. Il s`agit d`un programme de financement de 2,5 milliards d`euros destiné aux petites et moyennes entreprises et aux start-up africaines. Photo: Amadou Bâ, ministre de l`Économie, des Finances et du Plan du Sénégal