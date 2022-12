Sept choses à savoir sur les relations Afrique/États-Unis: une mise en perspective - adakar.com

Sept choses à savoir sur les relations Afrique/États-Unis: une mise en perspective
Publié le jeudi 15 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Sept choses à savoir sur les relations Afrique/États-Unis: une mise en perspective

A l’occasion de la tenue du second sommet Afrique/États-Unis, retour sur les principales étapes de l’évolution des relations entre Washington et le continent africain. Le véritable intérêt des États-Unis pour les territoires de l’Afrique date de la période de la décolonisation, qui a entraîné l’accélération brutale de l’histoire du continent.



1 – Les « atouts » originels des Américains



L’intérêt géostratégique des États-Unis pour l’Afrique est récent, même si les liens directs sont anciens et remontent au moins à 200 ans, à la création de la colonie du Liberia par les Noirs américains au début du XIXe siècle. Les États-Unis ont certes bénéficié du labeur des esclaves africains amenés de force, mais ils n’ont pas participé aux razzias, ni ont occupé militairement le continent africain pour y construire des empires coloniaux, contrairement aux Européens. C’est pourquoi lorsque les Américains débarquent en Afrique militairement, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, ils ne sont pas perçus par les Africains comme d’« affreux » colonisateurs. Ce qui faisait dire aux historiens autrefois: « L’Afrique est plus un problème européen qu’un problème américain ».