Sommet États-Unis/Afrique: Joe Biden salue une coopération étroite avec l’Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Sommet États-Unis/Afrique: Joe Biden salue une coopération étroite avec l’Afrique Publié le jeudi 15 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Sommet États-Unis/Afrique: Joe Biden salue une coopération étroite avec l`Afrique

Tweet

Le président américain Joe Biden s’est adressé à ses pairs à l’issue du forum pour les affaires en Afrique qui a occupé le deuxième jour de la réunion, pour se féliciter de résultats concrets.



Avec notre correspondant et notre envoyée spéciale à Washington, Guillaume Naudin et Magali Lagrange



Quinze minutes de discours, pour présenter 15 milliards de dollars d’accords et de contrats signés en une matinée dans des secteurs aussi variés que la santé, l’agriculture, les transports ou les nouvelles technologies.