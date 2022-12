Le Sénégal annule ses passeports de service - adakar.com

Le Sénégal annule ses passeports de service Publié le jeudi 15 decembre 2022

Passeports diplomatiques

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur a décidé d’annuler tous les passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022 à la suite de la découverte d’un réseau de trafic de passeports de service sur la base de fausses qualités.



Dans un communiqué dont l’APS a eu connaissance, mercredi, le ministère ‘’informe l’opinion que suite à la découverte’’ de ce réseau, ‘’une enquête a été diligentée par ses services et le réseau démantelé avec l’arrestation des principaux mis en cause’’.



Le traitement judiciaire de l’affaire suit son cours, assure le département dirigé par Me Aïssata Tall Sall.



Le communiqué signale que ‘’compte tenu de cette situation, décision a été prise d’annuler tous les passeports de service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022’’.



En conséquence, le ministère demande ‘’à tous les ayants-droit dont la qualité est établie, de se rapprocher du ministère pour se faire établir de nouveaux passeports de service’’.