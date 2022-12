Renouveau du Plan Sénégal Emergent - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Renouveau du Plan Sénégal Emergent Publié le jeudi 15 decembre 2022 | lobservateur.info

© aDakar.com par DR

Le président de la République a nommé Amadou Bâ, nouveau Premier ministre

Dakar, le 17 septembre 2022 - Le président Sall a nommé Amadou Bâ en qualité de nouveau Premier ministre chef du gouvernement. Tweet

Amadou Bâ, le Premier ministre, a annoncé l’élaboration et la finalisation, dès 2023, d’une nouvelle version du Plan Sénégal Emergent (PSE), le référentiel des politiques du gouvernement sénégalais.



«Il est primordial d’actualiser le PSE, de l’adapter aux circonstances nouvelles et de le réorienter, pour qu’il continue d’être cette boussole qui nous permet de naviguer, d’avancer et surtout, de tenir le cap », a souligné le ministre, ajoutant que dans cette perspective, le gouvernement va « procéder à la réécriture » de ce plan qui constitue sa stratégie de développement.



«La nouvelle version du PSE sera finalisée au courant du premier semestre de l’année 2023. Et comme pour la version de base, l’ensemble des acteurs administrations, universités, société civile, patronat, syndicats, partis politiques, ainsi que les partenaires au développement, seront impliqués », a-t-il ajouté.



L’objectif est de prendre en compte l’ensemble des changements majeurs, mais aussi procéder à une évaluation d’étape.



Ce projet sera présenté à l’Assemblée nationale.