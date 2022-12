Affaire Amy Ndiaye : les deux députés violents en garde à vue - adakar.com

Affaire Amy Ndiaye : les deux députés violents en garde à vue Publié le jeudi 15 decembre 2022

Une violente bagarre à l`Assemblée nationale sénégalaise

Massata Samb et Mamadou Niang étaient recherchés depuis le 3 décembre pour s’en être pris physiquement à une élue de la majorité. Ils ont été interrogés par la police judiciaire.



Les deux députés membres du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR, opposition), qui avaient agressé physiquement une élue de la majorité à l’Assemblée nationale le 1er décembre, ont été placés le 13 décembre au matin en garde à vue pour « coups et blessures volontaires et menaces de mort », et interrogés par la Division des investigations criminelles (DIC), a indiqué un responsable de la police sénégalaise.



Recherchés depuis le 3 décembre, Massata Samb a giflé la parlementaire Amy Ndiaye, tandis que Mamadou Niang lui a donné un coup de pied dans le ventre le 1er décembre lors du vote du budget du ministère de la Justice. Amy Ndiaye, maire de la commune de Gniby (centre), était enceinte et avait dû être admise dans un établissement hospitalier, selon des députés du parti au pouvoir.