Sénégal: la Cour des comptes épingle la gestion du fonds de riposte au Covid-19

Sénégal: la Cour des comptes épingle la gestion du fonds de riposte au Covid-19 Publié le jeudi 15 decembre 2022 | RFI

Covid-19: 09 nouvelles infections, aucun décès et 07 guérisons au Sénégal, ce jeudi

La Cour des comptes sénégalaise épingle la gestion du fonds de riposte Covid. Selon elle, des « fautes de gestion et des infractions pénales » présumées ont été commises durant les années 2020-2021. Elle relève aussi des conflits d’intérêts et entorses au Code des marchés. Elle réclame l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins dix responsables.



Plus de 700 milliards de FCFA avaient été mobilisés pour la riposte Covid-19 par les bailleurs et l’État sénégalais, soit plus de 1 milliard d’euros. Sur 180 pages, le rapport de la Cour des comptes charge lourdement la gestion de ce fonds.



Les contrôleurs disent avoir relevé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de FCFA sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunis pendant le confinement. Elle pointe aussi une surfacturation des gels hydroalcooliques.