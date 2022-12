Démantèlement d’un Réseau de trafic de Passeports de Service: le Ministère des Affaires étrangères annonce l’annulation de tous les Passeports de Service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022 - adakar.com

© Autre presse par DR

La ministre des Affaires étrangères au chevet des réfugiés sénégalais d`Ukraine

Paris, le 18 mars 2022 - La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l`Extérieur, Aïssata Tall Sall, a rendu visite aux Sénégalais rapatriés d`Ukraine et qui sont arrivés à en France. Tweet

Le Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (MAESE) informe l’opinion que suite à la découverte d’un réseau de trafic de Passeports de Service, sur la base de fausses qualités, une enquête a été diligentée par ses services et le réseau démantelé avec l’arrestation des principaux mis en cause.



Le traitement judiciaire de l’affaire suit son cours. Compte tenu de cette situation, décision a été prise d'annuler tous les Passeports de Service délivrés entre le 1er janvier 2021 et le 13 décembre 2022



En conséquence, il est demandé à tous les ayants droit dont la qualité est établie, de se rapprocher du MAESE pour se faire établir de nouveaux Passeports de Service.