Sénégal: deux députés en garde à vue après les violences dans l'hémicycle

Sénégal: deux députés en garde à vue après les violences dans l'hémicycle Publié le mercredi 14 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Une violente bagarre à l`Assemblée nationale sénégalaise

Au Sénégal, les deux députés auteurs de violences contre leur collègue Amy Ndiaye dans l’hémicycle ont été placés en garde à vue pour coups et blessures volontaires et menaces de mort. Recherchés depuis le 3 décembre, ils ont été interrogés par la police judiciaire. Une annonce qui intervient dans un contexte de fortes tensions politiques à l’Assemblée nationale.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



Recherchés depuis dix jours, Massata Samb et Mamadou Niang se sont finalement présentés à la Direction des investigations criminelles ce mardi, mais ont gardé le silence, selon leurs avocats.



Au terme de la rencontre, les deux députés du parti d’opposition PUR, membre de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi, ont été placés en garde à vue pour « coups et blessures volontaires et menaces de mort ».