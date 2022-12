Fusillade à Mbour : Cinq nouvelles arrestations - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Fusillade à Mbour : Cinq nouvelles arrestations Publié le mercredi 14 decembre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Présumé braqueur à Mbour

Tweet

L’enquête sur la fusillade au marché central de Mbour se poursuit. En plus de l’arrestation de Aly Kouyaté, six suspects ont été arrêtés à Thiès dans le cadre de l’enquête sur le braquage manqué au Marché central de Mbour. Cette attaque a fait deux morts et trois blessés dont un dans un état grave.



Selon Libération, qui donne l’information, il s’agit de jeunes qui travaillaient avec le mis en cause. Les cinq, précise le journal, sont des conducteurs de moto-Jakarta pour le compte du tueur.



Les enquêteurs avaient effectué une perquisition au quartier Guinth de Thiès au vivait Aly Kouyaté avec ses deux femmes et son enfant. Les policiers ont mis la main sur un coffre-fort, des motos et des téléviseurs. En plus de ce butin, qui serait issu de braquage, ils ont saisi une arme à feu.



L’enquête suit son cours.