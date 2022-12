Pas de putschiste au sommet USA/Afrique, sauf Mahamat Déby - adakar.com

Pas de putschiste au sommet USA/Afrique, sauf Mahamat Déby Publié le mercredi 14 decembre 2022 | dw.com

Sommet États-Unis/Afrique: «L`Afrique est devenue un enjeu géopolitique»

Les Etats-Unis considèrent les putschistes au pouvoir comme illégitimes, mais ils se fient à l'Union africaine pour le cas tchadien:



"Par concertation avec l'Union africaine, les pays qui sont dirigés par les putschistes, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, n'ont pas été invités car l'UA les a suspendus", selon Johann Schmonsees, le porte-parole en langue française du département d'Etat américain.



Les explications du diplomate américain s'alignent donc sur celles de l'Union africaine qui estime que les militaires au pouvoir ont violé la Constitution de leur pays, en prenant le pouvoir par la force.



Mais cette position, logique du point de vue de la défense de la démocratie, conduit à un paradoxe dans la mesure où deux des principaux pays menacés par le djihadisme, le Mali et le Burkina Faso, seront absents des discussions, explique Johann Schmonsees : "Les Etats-Unis préfèrent toujours travailler avec ses partenaires sur le continent et l'un des partenaires les plus importants, c'est l'Union africaine. Et nous parlons toujours avec les partenaires régionaux, avec l'Onu et le rassemblement des pays africains qui luttent contre le même défi. Nous préférons travailler comme cela sur le plan multinational".