Massacre du 28-Septembre en Guinée: Moussa Dadis Camara face aux questions du tribunal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Massacre du 28-Septembre en Guinée: Moussa Dadis Camara face aux questions du tribunal Publié le mercredi 14 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Moussa Dadis Camara, dirigeant de la Guinée lors du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, parle devant le tribunal lors du procès du 28-Septembre, le 12 décembre 2022

Tweet

En Guinée, un nouveau report du procès des massacres du 28 septembre 2009, a été renvoyé à lundi prochain, le 19 décembre. Au deuxième jour de sa comparution, Moussa Dadis Camara a perdu sa voix. Après son monologue de lundi 12 décembre, l’ancien chef de la junte militaire au pouvoir avait commencé à répondre ce mardi aux questions du président du tribunal et du parquet. Il affirme n’avoir donné « aucun ordre à qui que ce soit » le jour des tueries qui ont fait au moins 157 morts au stade de Conakry.



Avec notre envoyée spéciale à Conakry, Charlotte Idrac



Depuis environ 10h du matin, Moussa Dadis Camara répond aux questions qui lui sont posées au tribunal. « Étiez-vous informé de l’organisation de la manifestation du 28 septembre 2009 ? », demande le président du tribunal. « Oui », répond Moussa Dadis Camara, qui affirme avoir appelé l’un des leaders de l’opposition, Sidya Touré, à une heure du matin, le 28 septembre 2009, pour lui demander de reporter le meeting : « Il a dit que ce n’était pas possible. La ligne s’est coupée et j’ai repris mon sommeil », répond l’ancien chef de la junte.