News Afrique Article Afrique Le FMI accorde un prêt de trois milliards de dollars au Ghana Publié le mercredi 14 decembre 2022 | RFI

Le Fonds monétaire international (FMI)

Il était en négociation depuis plusieurs mois et très attendu par le Ghana. Finalement, un accord a été trouvé pour un prêt de 3 milliards de dollars sur trois ans, a annoncé le FMI. Si le Fonds monétaire international a salué les réformes en cours, d'autres efforts vont être nécessaires avant que les crédits soient débloqués.



Ouvertes en juillet, les négociations entre le FMI et le Ghana se sont jouées à l'occasion de trois rounds et de multiples échanges en ligne pour aboutir en un temps record, explique le ministre des Finances.



Cet accord est donc un soulagement pour Ken Ofori-Atta qui attend beaucoup de cette aide extérieure : « Ce programme va nous aider dans nos efforts pour rétablir la stabilité, lutter contre l'inflation et renforcer notre monnaie. C'est pourquoi les différentes composantes de ce programme doivent être soutenus par tous les Ghanéens et toutes les parties prenantes. Le monde nous regarde et je sais que nous pouvons le faire ».