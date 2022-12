Deuxième sommet États-Unis/Afrique: pouvoir se dire les choses en face - adakar.com

Deuxième sommet États-Unis/Afrique: pouvoir se dire les choses en face Publié le mercredi 14 decembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Deuxième sommet États-Unis/Afrique: pouvoir se dire les choses en face

Le deuxième sommet États-Unis Afrique s'est ouvert ce mardi 13 décembre à Washington. Les dirigeants des 49 pays invités vont pouvoir se rencontrer et échanger pendant trois jours. L'administration Biden souhaite une discussion la plus large possible.



Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin



Les dirigeants de 49 pays sont invités et le département d'État insiste pour dire que même les pays avec lesquels les relations ne sont pas au beau fixe ont été conviés. Il s'agit de pouvoir se dire les choses en face dans le respect.



La liste des pays qui ne sont pas là correspond à ceux qui sont suspendus par l'Union africaine pour cause de coups d'État militaires. C'est le cas du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso et du Soudan. S'y ajoutent l’Érythrée et le Sahara occidental qui n'ont pas de relations diplomatiques avec les États-Unis.