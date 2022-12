Le Sénégal est en avance en matière de digitalisation et de dématérialisation des procédures phytosanitaires - adakar.com

Le Sénégal est en avance en matière de digitalisation et de dématérialisation des procédures phytosanitaires Publié le mercredi 14 decembre 2022

Le Sénégal fait partie en Afrique de l'Ouest des pays les plus avancés en matière de digitalisation et de dématérialisation des procédures phytosanitaires, a déclaré mardi à Dakar le secrétaire général du ministère sénégalais de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Papa Malick Ndao.



Il intervenait à la cérémonie de clôture des projets de digitalisation des procédures d'importation et d'exportation de produits agricoles.



L'utilisation de ces plateformes permet de réaliser les démarches administratives liées à l'importation et à l'exportation de produits agro-industriels remplaçant ainsi les anciennes procédures manuelles, a expliqué M. Ndao.



Selon lui, au Sénégal, ''le plan de basculement vient d'être lancé avec une masse critique d'usagers qui passe par ces plateformes''.



Ces plateformes, a-t-il souligné, ''facilitent les importations et les exportations des produits végétaux, réduisent les coûts et les délais d'importation et d'exportation dans le traitement de la procédure documentaire''.



Elles ''contribuent également à la lutte contre la fraude et l'utilisation de documents falsifiés'', a ajouté M. Ndao.



Il a exhorté les parties prenantes à s'approprier les plateformes digitales qui facilitent les activités et améliorent les relations de l'administration.