Affaire Amy Gniby Ndiaye : Les députés Massata Samb et Mamadou Niang en garde à vue (médias) Publié le mercredi 14 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Justice

Dakar, Les députés de Yewwi Askan Wi (opposition) Massata Samb et Mamadou Niang, auteurs d’actes de violence contre leur collègue Amy Gniby Ndiaye (BBY, pouvoir) ont été placés en garde à vue, mardi, après leur audition par la Division des investigations criminelles (DIC), a-t-on appris de sources médiatiques.



Ils sont entendus sur ordre du procureur de la République.



Lors d’une séance parlementaire houleuse, dans le cadre de la session budgétaire, Amy Gniby Ndiaye, a reçu une gifle de Massata Samb. Elle avait également reçu un coup de pied de Mamadou Niang après qu’elle a tenu des propos à l'encontre de leur guide religieux.



La députée de Benno Bokk Yaakaar (BBY) a dû être hospitalisée après un malaise.



Des parlementaires de Yewwi se sont rendus devant les locaux de la DIC ce matin pour soutenir leurs collègues.



Massata Samb et Mamadou Niang sont du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), membre de la coalition Yewwi askan wi.





