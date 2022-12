Washington et Dakar réaffirment leur engagement commun à mettre fin à la traite des personnes - adakar.com

Washington et Dakar réaffirment leur engagement commun à mettre fin à la traite des personnes Publié le mercredi 14 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, Les Etats-Unis et le Sénégal ont réaffirmé leur engagement commun à mettre fin à la traite des personnes, à l’occasion de la visite de travail à Dakar du Directeur adjoint du Bureau du Département d'État américain chargé de cette question, indique un communiqué reçu à l’APS.



Le Directeur adjoint du Bureau du Département d'État américain chargé de surveiller et de combattre la traite des personnes, Bryan Marcus, s'est rendu à Dakar du 8 au 9 décembre, pour une visite de travail, précise un communiqué de l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal.



Durant son séjour, M. Marcus a pu explorer les moyens par lesquels les États-Unis peuvent continuer à soutenir les efforts du Sénégal pour combattre la traite des personnes.



Il a pu aussi rencontrer des responsables du ministère sénégalais de la Justice, du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfant, ainsi que des responsables d’ONG, des organisations de la société civile, des institutions internationales et des institutions religieuses.



Au cours de leurs rencontres, ils ont discuté de l'engagement commun des États-Unis et du Sénégal à mettre fin à la traite des êtres humains, tout en veillant à ce que les personnes les plus vulnérables au Sénégal reçoivent le soutien et la protection dont elles ont besoin.



‘’Malheureusement, des millions de personnes dans le monde continuent d'être confrontées à la menace de la traite des êtres humains. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables à l'exploitation et aux abus’’, rappelle le communiqué.



Le texte souligne que les États-Unis et leurs partenaires mondiaux, dont le Sénégal, sont déterminés à mettre fin à la traite des êtres humains sous toutes ses formes.



