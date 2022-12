Coupe du monde 2022 : l’Argentine expédie la Croatie et retrouve la finale - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Coupe du monde 2022 : l’Argentine expédie la Croatie et retrouve la finale Publié le mercredi 14 decembre 2022 | RFI

© Reuters par CARL RECINE

Les Argentins Lionel Messi et Julian Alvarez ont marqué les trois buts de leur sélection face à la Croatie, en demi-finale de la Coupe du monde 2022

Tweet

L’Argentine jouera la finale du Mondial 2022. Opposés aux vice-champions du monde croates, mardi 13 décembre à Lusail, les Argentins n’ont pas laissé la moindre place au doute. Portée par Julian Alvarez, auteur d’un doublé, et son capitaine Lionel Messi, l’Albiceleste a décroché son billet avec brio (3-0). Elle attend désormais la France ou le Maroc pour la grande finale, dimanche 18 décembre.







De notre envoyé spécial au Qatar,



Un Messi en or, comme la couleur des semelles de ses chaussures, et une nouvelle finale de Coupe du monde pour lui sous les couleurs de l’Abiceleste, après celle de 2014 au Brésil, perdue face à l’Allemagne. L’Argentine, deux fois titrée (1978 et 1986) et trois fois défaite en finale (1930, 1990 et donc 2014), visera la victoire dans cette édition 2022 au Qatar. Elle a été sans pitié en demi-finale avec la Croatie, battue 3-0.