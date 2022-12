Sénégal : le PM promet la diversification "sans exclusive" des partenaires pour attirer les investissements étrangers - adakar.com

Publié le mercredi 14 decembre 2022 | Xinhua

© Autre presse par DR

Amadou Ba, premier ministre du Sénégal

Le gouvernement sénégalais va diversifier ses partenaires, "sans exclusive, ni exclusivité, dans le seul but d'attirer les investissements étrangers'', a déclaré lundi à Dakar le Premier ministre, Amadou Bâ.



Ainsi, "le Sénégal travaillera à l'approfondissement de notre coopération avec les partenaires stratégiques traditionnels'', tout en explorant ‘'des pistes de coopération avec les autres pays, tels que les pays émergents d'Asie, de l'Amérique latine'', a assuré M. Bâ.



Il faisait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale aprés sa nomination en tant que Premier ministre du Sénégal, le 17 septembre dernier.



Réaffirmant la volonté de son pays d'''accentuer'' ses ‘'relations avec les autres pays africains'', il a souligné que le redéploiement du chemin de fer permettra de mieux connecter le Sénégal au reste de la sous-région.



‘'L'inauguration prochaine de la Maison des Nations Unies à Diamniadio va renforcer le statut de Dakar comme plate-forme des activités onusiennes en Afrique de l'ouest et du centre'', a également indiqué M. Bâ.



Selon lui, ‘'la diplomatie sénégalaise constitue un véritable facteur de croissance de notre économie et un vecteur de l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence''.