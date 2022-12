Sénégal: le Premier ministre Amadou Ba devant une Assemblée divisée - adakar.com

Sénégal: le Premier ministre Amadou Ba devant une Assemblée divisée Publié le mardi 13 decembre 2022 | RFI

Amadou Ba, premier ministre du Sénégal

Amadou Ba a fait son grand oral, ce lundi 12 décembre, devant les députés. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre sénégalais a défendu le bilan du président Macky Sall et développé les priorités pour le reste du mandat.



Avec notre correspondante à Dakar, Juliette Dubois



La traditionnelle déclaration de politique générale a duré deux heures et trente minutes devant un hémicycle presque complet. Auparavant, Amadou Ba a d’abord déroulé le bilan du président Macky Sall et de son gouvernement en insistant sur les priorités comme le combat contre la cherté de la vie et les inondations ainsi que le combat pour l’emploi, la souveraineté et la croissance.