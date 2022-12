Déclaration de politique générale: Mot de clôture de Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale du Sénégal - adakar.com

Déclaration de politique générale: Mot de clôture de Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale du Sénégal
Publié le lundi 12 decembre 2022

© aDakar.com par DR

Amadou Mame Diop, nouveau président de l`Assemblée nationale

Monsieur le Premier Ministre; Mesdames, Messieurs les ministres; Chers Collègues;



Chers invités;



Nous voilà au terme de cette importante séance pour le Gouvernement, pour le Peuple que nous représentons.



En effet, Monsieur le Premier Ministre vient de décliner de façon remarquable, les programmes, projets et actions que lui et son Gouvernement comptent mener, traduisant les orientations et les ambitions de son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky SALL.



Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, au nom de l’Assemblée nationale vous féliciter et vous souhaiter beaucoup de succès.



Quant à vous mes Chers Collègues, vous avez, avec détermination, et pertinence, pris part à ce débat dont le but ultime a été d’éclairer cette auguste assemblée sur les choix du Gouvernement sous le magistère du Premier ministre.



Le Peuple, la Nation toute entière attend légitimement la réalisation concrète de toutes les actions que le Premier Ministre vient de nous présenter.



Je demeure persuadé que la rencontre entre la détermination du Gouvernement et les espérances du Peuple et de la Nation permettra de faire faire à notre pays des avancées encore plus importantes vers l’émergence.



Je vous remercie de votre aimable attention.