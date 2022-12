La question du 3e mandat relève de ’’la responsabilité individuelle’’ (Amadou Ba) - adakar.com

News Politique Article Politique La question du 3e mandat relève de ’’la responsabilité individuelle’’ (Amadou Ba) Publié le lundi 12 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, La question du troisième mandat relève de ''la responsabilité personnelle’’, a répondu Amadou Ba lundi aux différentes interpellations des députés de l’opposition sur sa position dans ce débat.



‘’Je le dis (…) la question du troisième mandat est une question de responsabilité personnelle. Celui qu’il concerne ne s’est pas encore prononcé ! Chacun a le droit de dire ce qu’il pense, mais il n’est interdit à aucun Sénégalais d’en parler ’’, a souligné le Premier ministre.





Citant certaines dispositions de la Constitution, Amadou Ba a insisté sur le fait que la durée du mandat présidentiel était de cinq ans et que nul ne pouvait faire plus de deux mandats consécutifs.





‘’Laissons les choses aller, pourquoi vouloir en parler aujourd’hui sur qui va être candidat ou pas ? Quel intérêt cela a pour le Sénégal ? Quel sens y a-t-il pour le Sénégal ? Laissons le libre jeu, les Sénégalais peuvent choisir’’, s'est interrogé Amadou Ba.





Il a ajouté : ‘’Chaque candidat passera au Conseil Constitutionnel qui publiera la liste des candidats et ‘’c’est le peuple qui tranchera, le peuple a toujours tranché’’.





Le Premier ministre répondait ainsi aux questions des députés Aminata Touré et de Barthélémy Diaz entre autres élus ayant soulevés la question.





