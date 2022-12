Kafountine veut des "solutions endogènes” à la migration irrégulière - adakar.com

Kafountine veut des "solutions endogènes" à la migration irrégulière Publié le lundi 12 decembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Kafountine, Le forum de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière, initié par municipalité de Kafountine, vise à trouver “des solutions endogènes” à ce phénomène dans cette commune du département de Bignona (sud), devenue “une zone de départ”, a déclaré son maire.



"Nous voulons trouver des solutions endogènes à la migration irrégulière à Kafountine qui est devenu une zone de départ ", a expliqué lundi, David Diatta, à l'ouverture de ce forum de deux jours.



La cérémonie a été présidée par l'adjoint au sous-préfet de kataba 1, Amadou Baba Ndiaye, en présence des jeunes et des femmes ainsi que des notables de Kafountine.



Le maire a expliqué que son équipe avait pris l'engagement d'organiser ce forum à la suite d'un drame survenu en juin dernier au large de Kafountine ayant causé la mort de 15 candidats à l'émigration irrégulière suite au chavirement de leur pirogue.



“Kafountine est devenu une zone de départ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester indifférents”, a dit M. Diatta.



Il a fait savoir que ce forum a été initié en vue de sensibiliser les chefs de village, les délégués de quartier à collabore avec les forces de défense et de sécurité pour freiner le phénomène.



Le maire de Kafountine a indiqué avoir obtenu “des résultats”, en permettant de “déjouer” des tentatives d'émigration clandestine lors de la célébration de la Tabaski et du Gamou, grâce à la dénonciation des populations.



"Ce forum va nous permettre de trouver un cadre de concertation, de réflexion, d’alerte et de veille, de sensibiliser les jeunes et les femmes sur les différentes opportunités d’emplois verts et de prendre des mesures fortes afin que la commune ne soit plus un point de départ à l’émigration irrégulière", a-t-il fait savoir.



L'adjoint au sous-préfet de Kataba 1, Amadou Baba Ndiaye, a de son côté, que ce forum permettra de réfléchir sur “sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour trouver des solutions” à l'émigration irrégulière.



Il a appelé les partenaires à trouver des alternatives avec des activités génératrices de revenus en relation avec le maire de Kafountine pour permettre aux jeunes de rester dans leur territoire et de trouver un emploi.



