Le président de la CEDEAO appelle à la coopération transfrontalière pour éradiquer la poliomyélite en Afrique - adakar.com

Le renforcement de la coopération transfrontalière, appuyé par l’élaboration des programmes communs de lutte contre la poliomyélite, aidera à éradiquer cette maladie en Afrique, a déclaré le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, également président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Il intervenait au Forum sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite en Afrique, qui s’est tenu samedi au Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, au sud-est de la capitale sénégalaise, a rapporté l’Agence de presse sénégalaise (APS).



’’Nous avons toutes les raisons de croire que nous pouvons réussir ensemble à éradiquer la poliomyélite en Afrique par la vaccination et partout dans le monde avec des programmes communs’’, a indiqué le président bissau-guinéen.



Pour venir à bout de la poliomyélite, les pays africains doivent poursuivre leurs efforts et mieux coordonner leurs actions, a-t-il insisté.



Le président bissau-guinéen a reconnu que depuis l’adoption en 1998 de la résolution sur l’éradication de la poliomyélite, des progrès remarquables avaient été accomplis grâce aux efforts des gouvernements, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autres partenaires qui ont adopté des stratégies et mis en place des mécanismes permettant d’instaurer la couverture vaccinale.



’’Cependant, nous sommes encore confrontés à des difficultés logistiques, car il faut transporter les vaccins dans de bonnes conditions sur toute l’étendue du territoire, y compris dans les zones difficiles d’accès, tout en maintenant la chaîne de froid pour garantir la qualité’’, a-t-il relevé.



Il s’est félicité, malgré tout, de l’existence d’une forte coalition mondiale en vue de combattre efficacement la poliomyélite et toutes les autres maladies virales qui touchent les enfants en bas âge.