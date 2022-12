Sénégal: Amnesty International alerte sur la situation des enfants mendiants talibés - adakar.com

L’organisation de défense des droits humains Amnesty International publie ce lundi 12 décembre un rapport sur les conditions de vie et l’exploitation économique des enfants des rues au Sénégal, les talibés. Ce rapport interpelle, une fois de plus, les dirigeants politiques sur le manque de volonté de protéger ces enfants.



Comme des fantômes, ces enfants des rues apparaissent au petit matin pour mendier et disparaissent à la nuit tombée pour réintégrer leurs écoles, leurs daaras (nom des écoles coraniques au Sénégal). Personne n’est en mesure de donner leur nombre. Entre 50 000 et 200 000 rien qu’à Dakar, indiquent des études menées par l’État et des ONG ces dernières années. Pour Amnesty international, c’est l’une des priorités de l’État : cartographier et connaître toutes les daaras du Sénégal pour évaluer le nombre d’enfants, mieux contrôler ces lieux et les chefs religieux qui les dirigent.