La Commission Électorale Indépendante (CEI) et le Réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l’Ouest (RESAO) prennent part à un symposium régional sur le thème « garantir l’inviolabilité et l’intégrité du vote », les 12 et 13 décembre 2022 à Grand-Bassam.



Ce Symposium qui réunit des délégations de commission électorale de 15 pays de la CEDEAO notamment le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée Bissau, le Liberia, le Cap vert le Mali y compris la Côte d’Ivoire, vise principalement à examiner de manière critique, les moyens de garantir que les votes individuels aboutissent à un résultat électoral légitime et acceptable.



Ces journées de réflexions seront meublées de panels tels que ’’Le Cadres Conceptuels de la gestion des résultats électoraux;’’ ’’Bonnes pratiques en matière de gestions des résultats électoraux;’’ ’’considération pratiques pour la création d’une piste d’audit des résultats électoraux ainsi que partage d’expériences dans le traitement et la gestion des résultats électoraux en Afrique de l’Ouest, sont les panels qui meublent ladite session de formation et d’échange.



En outre, les participants à cet atelier, se verront former sur des outils facilitateurs du processus électoral, principalement, les outils de l’évaluation de l’intégrité électorale; les outils d’éducation de sensibilisation numérique des électeurs et des interactions entre les commissions électorales et des électeurs. Des outils d’appui et d’accompagnement aux réformes électorales en vue de garantir l’intégrité du vote et de consolider la démocratie dans la sous région africaine seront mis à disposition des participants.



Selon Coulibaly-Kuibiert, le challenge est grand dans un contexte caractérisé par la suspicion, les intrusions de toutes natures (sociales, politiques, technologiques), les velléités d’intimidation... C’est pourquoi, il a souligné que la garantie du secret du vote et le maintien de l’intégrité des opérations de vote sont un sujet prioritaire, surtout dans nos démocraties naissantes. ’’Notre défi est donc d’agir sur les leviers, d’une part, de la sensibilisation de l’électorat et des opinions, et d’autre part, les mesures de transparence pour que les activités de vote soient ouvertes, transparentes et dénuées de fraude, de manipulation ou d’intimidation.’’, a relevé le président du pilotage RESEAO, président de la commission électorale, Coulibaly Kuibiert Ibrahim.



Pour le président de la CEI, l’impact de ces partages d’expérience et la mise à exécution de ces bonnes pratiques au cours de ces assises aura pour impacts d’amener la paix et d’être prôné par le RESEAO en faisant d’elle des règles qui commandent à l’exécution de leur mission sur le terrain afin qu’elle soit propagée sur toute l’étendue de l’espace CEDEAO.



Pour la commission de la CEDEAO, la lutte pour instaurer l’inviolabilité et l’intégrité du vote est existante au regard des difficultés qui s’imposent au processus électoral. Ce symposium permettra d’orienter le travail de la promotion de la gouvernance démocratique dans tous les États membres de la CEDEAO et de mettre en place des dispositifs pour rétablir la confiance des organes en charge de l’organisation des processus électoraux aux populations.



Le RESEAO est une organisation fondée en février 2008 pour promouvoir des élections libres, équitables et crédibles. Elle est l’organisation faîtière des organes de gestions électorales (OGE) en Afrique de l’Ouest.



Cyprien K.



